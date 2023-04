Una modalità per contrastare la violenza contro le donne è aiutarle a riconoscere le prevaricazioni e trovare modi per contrastare le svalutazioni e il maltrattamento psicologico. Il corso “Dinamiche di potere tra i generi” si svolge in sei incontri, rivolto alle donne, e viene condotto dall’Associazione di promozione sociale “Psicologia urbana e creativa”. L’obiettivo è di contribuire al cambiamento delle relazioni di potere fra le persone e nella società, al fine di rendere possibile una cultura della non violenza.

I punti chiave affrontati durante gli incontri riguardano: l’acquisire una maggiore capacità di riconoscere le situazioni di disparità, fornire strumenti per una corretta autostima e una buona gestione delle relazioni e delle dinamiche familiari, aiutare le donne nel riconoscimento dei pregiudizi che si nascondono dietro luoghi comuni e automatismi che giustificano il maltrattamento psicologico che si può manifestare attraverso offese, ricatti, ridefinizioni della realtà, critiche sul corpo della donna e sulla sua intelligenza.

Nei corsi vengono insegnate tecniche per il riconoscimento e il contrasto della violenza domestica, a partire dall’ascolto di sé, delle proprie emozioni e dei bisogni, vengono sviluppate competenze e modalità di comunicazione empatica. Alle donne viene insegnato a non rinunciare al proprio sentito e ai propri talenti. Il maltrattamento psicologico ha come effetto quello di ferire l’identità della donna e di abbassarne il potere e l’autostima.

Il corso è in compartecipazione dell’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, in collaborazione con Linea rosa e Casa delle donne ed è tenuto dalle psicologhe e psicoterapeute Giancarla Tisselli, Maria Luisa Amoroso, Giulia Zannoni, Antonella Longo ed è sviluppato in 6 incontri di due ore ciascuno, dalle 20.45 alle 22.45, che inizieranno giovedì 13 aprile e proseguiranno per i cinque giovedì successivi, per concludersi giovedì 5 maggio 2023.

Il corso verrà svolto in presenza presso la sede della Casa delle donne di Ravenna in via Maggiore 120 e per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente indirizzo: psicologiaurbanaecreativaaps@gmail.com

È richiesto il pagamento dell’iscrizione a Psicologia urbana e creativa di 10 € e un contributo per i materiali forniti di 10 €.