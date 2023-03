Inaugurata ‘Our Skin’: l’opera celebra i 30 anni di Linea Rosa e l’attività del centro antiviolenza

225 corone, un insieme di mosaici che uniti formano una grande opera. Inaugurato in via Port’Aurea il monumento “Our Skin”, l’opera ideata per celebrare i 30 anni di attività di Linea Rosa, realizzata dal collettivo delle mosaiciste Racconti Ravennati. “Our Skin” rappresenta il corpo dell’essere umano e la sua vita terrena, riflette i diversi colori della pelle, mentre la decorazione interna simboleggia l’anima e la prospettiva di vita eterna. Sono 8.500 le donne maltrattate accolte e ospitate, molte insieme a figli, dal centro antiviolenza ravennate durante la sua storia.

“Our Skin” è stata temporaneamente installata sulle mura della Caserma Alighieri, in attesa di poter essere collocata all’interno del nuovo spazio, quando saranno terminati i lavori di riqualificazione.