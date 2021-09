Nuovi posti auto all’autostazione, nella caserma dei Vigili del Fuoco, in piazza Rampi e in piazza Vittime delle Foibe

Va via via disegnandosi la nuova strategia del Comune di Faenza legata ai parcheggi a servizio del centro storico. L’Amministrazione Comunale punta a realizzare nuovi posti auto a ridosso del centro prima di ridurre quelli già presenti all’interno del perimetro delle vecchie mure, che diminuiranno del 20%, con un calo ridistribuito in maniera omogenea su tutto il centro, evitando l’eliminazione di grandi numeri in singole aree. Una prima verifica della reale necessità dei posti auto si avrà a partire da lunedì, quando, al traffico quotidiano dei lavoratori, si andrà ad aggiungere il traffico diretto agli istituti scolastici e sarà possibile verificare quante famiglie hanno deciso di abbandonare i mezzi pubblici a favore delle auto private. Sono tre le nuove aree individuate dove verranno realizzati stalli per aiutare i residenti e a servizio delle persone che vogliono recarsi nelle attività del centro. I nuovi posti auto quindi nasceranno nella caserma dei vigili del fuoco e all’autostazione, in piazza Rampi e in piazza Vittime delle Foibe.