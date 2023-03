Dantedì: alla Classense una nuova prospettiva dedicata alla dimensione giuridica di Dante Alighieri

Tanti visitatori a Ravenna sabato 25 in occasione del Dantedì, la giornata dedicata al Sommo Poeta, celebrata in contemporanea al fine settimana del FAI. Tante iniziative in programma in coincidenza con la data del 1300 che viene fatta coincidere con l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia. L’ultimo appuntamento del Dantedì si è tenuto alla Biblioteca Classense, da dove Benedetto Croce, nel 1920, inaugurò le celebrazioni nazionali per i 600 anni della morte di Dante. Un incontro attorno a “La dimensione giuridica di Dante Alighieri”, saggio di Giuseppe Morbidelli, professore ordinario di diritto amministrativo all’Università La Sapienza di Roma, collegato in videoconferenza, che offre una visione inedita sul rapporto fra le opere del poeta e il tema del diritto e della giustizia.