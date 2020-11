La possibilità di richiedere il superbonus del 110% per le ristrutturazioni e tutte le norme correlate sono al centro di un convegno in diretta facebook in programma venerdì 20 novembre dalle 16 alle ore 19 organizzato da Faventia Sales. Diversi rappresentanti di notai, architetti, periti, commercialisti e banche saranno i relatori, ognuno per le sue competenze, delle procedure da intraprendere.