Ieri mattina si è tenuto con grande successo, nella iconica sede del Mercato Coperto di Ravenna, l’evento organizzato dal Ravenna FC dedicato ai propri partner. L’incontro, denominato “Ravenna FC – Connect & Grow”, ha visto la nutrita partecipazione da parte degli sponsor del club ed ha avuto come tema principale il concetto di “fare squadra” e l’importanza degli sponsor per il sostegno della progetto.

A moderare l’evento Francesco Ricci, che con Stefania Miscioscia si occupa per Ravenna FC di sponsorship activation, il quale ha sottolineato come la sinergia tra società e sponsor sia la chiave per il successo dentro e fuori dal campo e rappresenti un volano di opportunità per le aziende stesse.

Il ringraziamento ai partner giallorossi è stato portato dai vertici della società, il Presidente Brunelli ed il Direttore Generale Zignani che si sono soffermati su quanto realizzato in questi anni, sia a livello di prima squadra che a livello giovanile, sia stato frutto non solo della professionalità dello staff, ma del sostegno dato al club giallorosso da tutte le realtà che lo supportano.

Un momento particolarmente significativo dell’evento è stato l’intervento del sindaco della città, Michele De Pascale che ha sottolineato l’importanza del Ravenna FC per la comunità locale e ha elogiato l’impegno degli sponsor in questo periodo storico. Il sindaco ha inoltre espresso l’impegno dell’amministrazione comunale nel continuare a supportare il club e promuovere lo sport a livello locale.

L’evento ha poi offerto agli sponsor l’opportunità di incontrarsi e condividere le proprie esperienze, creando così una rete di collaborazione e sinergie che possono generare reciproche opportunità di business. È emerso come, attraverso una collaborazione attiva e una visione comune, sia possibile ottenere risultati positivi per tutte le parti coinvolte.

Il successo della giornata testimonia l’importanza di creare una rete solida e collaborativa tra il Ravenna FC e i suoi sponsor. Grazie a questa sinergia, il club può continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi sportivi, contribuendo allo sviluppo dell’intera comunità.

La società desidera ringraziare tutti gli sponsor che hanno partecipato all’evento “Ravenna FC – Connect & Grow” e rinnovare il proprio impegno nel garantire loro visibilità e opportunità di business. La collaborazione tra il club e gli sponsor rappresenta un esempio concreto di come il “fare squadra” possa portare a risultati positivi per tutti i protagonisti coinvolti.

