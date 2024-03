Stagione balneare al via il 25 aprile: “Ma c’è preoccupazione per il futuro”

Operatori balneari al lavoro per l’inizio della stagione che anche quest’anno partirà con il 25 aprile e l’1 maggio. Alcune attività però apriranno anche in vista della Pasqua. Potrebbero essere le ultime stagioni dell’attuale sistema. Il futuro dipenderà dalle decisioni del governo riguardanti la direttiva Bolkestein. Le concessioni saranno in vigore fino a tutto il 2024. Un rinnovo adeguatamente motivato è possibile anche per tutto il 2025, in base alla legge 218 del governo Draghi. Entro il 31 dicembre 2024 poi la legge vieta di indire gare pubbliche, fino a quando almeno lo Stato non fornirà chiarimenti sulle aste