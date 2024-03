Secondo appuntamento promosso da Spasso in Ravenna in piazza Einaudi, tra via Diaz, piazza Garibaldi e piazza del Popolo. Il comitato sorto per contribuire alla promozione del centro storico di Ravenna grazie all’impegno dalle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato,Confesercenti e Confcommercio, oggi punto di riferimento per oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati, prosegue quindi il programma denominato “Ravenna ci sta a cuore”.

Sabato 2 marzo, alle ore 12.30 la presentazione ufficiale del progetto “Vetrine consapevoli” in collaborazione con A.P.E., Associazione Progetto Endometriosi. Obiettivo dell’iniziativa che verrà proposta è quello di sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgere i titolari degli esercizi commerciali chiedendo loro di allestire le vetrine con materiale informativo, al fine di contribuire nella diffusione delle informazioni sull’Endometriosi, malattia infiammatoria cronica tutt’ora poco conosciuta ma che, si stima, colpisce circa il 10% della popolazione femminile in età fertile.

Iniziativa realizzate sempre anche grazie al sostegno de La Cassa, CEAR ed Assicoop Romagna Futura.