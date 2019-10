“Nuovamente lunedì mattina una spazzatrice ha disperso olio sul selciato del centro storico, creando non solo disagi alla circolazione, ma andando anche a rovinare la pavimentazione installata qualche anno fa”.

Dopo l’incidente di questa mattina che ha coinvolto un mezzo di Hera impegnato nella pulizia del manto stradale, il Comitato Faventia rivolge un appello all’amministrazione manfreda per limitare l’uso delle macchine: “Siccome non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, il Comitato Faventia chiede all’Assessore Zivieri di valutare la possibilità di reintrodurre gli operatori ecologici, muniti di scopa tradizionale, che sicuramente sarebbero meno invasivi ed anche più efficaci e certamente meno pericolosi perché questi mezzi circolano regolarmente anche contro mano nelle vie del centro storico.

Siamo convinti che se il medesimo servizio di pulizia fosse svolto da uomini a terra certamente sarebbe più sostenibile dal punto di vista ambientale, tema tanto caro all’assessore Bandini, inoltre si andrebbero a creare nuovi posti di lavoro nel nostro territorio”.