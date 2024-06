LA BCC: “Poche aziende e pochi privati assicurati”

Il patrimonio privato è scarsamente assicurato. Lo rivela un’indagine de LA BCC dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna. L’istituto di credito opera nei territori ravennate, forlivese e imolese ed ha cercato in questi mesi di favorire l’accesso al credito alle persone e alle aziende colpite dall’alluvione. Tuttavia ha notato come pochi soggetti siano in realtà coperti da assicurazione, nonostante da tempo la banca insista su questo aspetto con soci e clienti e nonostante la legge di bilancio 2024 abbia introdotto l’obbligo di assicurazione per le aziende contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, equiparando l’Italia a molti altri Paesi Europei.