L’Assemblea del CSA Spartaco è soddisfatta del risultato della manifestazione di ieri, domenica 12 dicembre, ai Giardini Speyer a Ravenna. Un segnale importante dal territorio ma anche da fuori. Infatti, sono tantissime le realtà regionali ed extraregionali che stanno solidarizzando per la causa.

“La questione ormai è divenuta di dominio pubblico e la politica locale non può più ignorarlo” – commentano i membri dell’Assemblea.

“Infatti, dopo diverse richieste senza alcuna risposta, abbiamo ricevuto la disponibilità dell’assessorato alle politiche giovanili di incontrarci nuovamente e magari questa volta ci prenderanno meno in giro. Quello che chiediamo è che si rinnovi la concessione per la gestione dello spazio e parallelamente si avviino i lavori di miglioria del fabbricato. Solo questi possono essere i requisiti per dimostrare la volontà politica di non voler chiudere lo Spartaco.”

Inoltre, per l’Assemblea del centro sociale urge anche definire l’apertura di un tavolo per discutere di spazi sociali in città, sempre meno presenti e sempre più penalizzati.

Un tema questo centrale e su cui l’Assemblea di Spartaco insieme ad altri collettivi torneranno ad incalzare l’amministrazione comunale.

Per aderire all’appello Spartaco R-Esiste potete scrivere a: csaspartacoresiste@gmail.com