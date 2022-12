Salpa la Darsena: una giornata dedicata al futuro del quartiere. Presentati i primi crowdfunding

Una giornata dedicata al futuro della Darsena. Dopo aver individuato la nuova tattica per la Darsena, la Tattica Verde, il Comune di Ravenna ha organizzato al Darsenale una giornata focalizzata sui prossimi passi per la riqualificazione del quartiere lungo il Candiano. “Salpa la Darsena” il titolo dell’iniziativa durante la quale è stato possibile ricapitolare il lavoro finora svolto, approfondire i progetti pubblici e privati all’interno della Tattica Verde, illustrare i fondi del PNRR che aiuteranno la nuova urbanizzazione, lanciare i primi crowdfunding per iniziare a costruire quanto al momento ideato.