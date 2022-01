Incendio in via Proventa a Faenza: Vigili del Fuoco ancora al lavoro | VIDEO

Sono continuate nella mattinata di giovedì le operazioni dei Vigili del Fuoco in via Proventa dove intorno alle 22 di mercoledì notte è scoppiato un incendio all’interno del capannone dell’Atim, azienda distributrice specializzata in prodotti per ufficio. Per tutta notte l’area incendiata è stata sorvegliata dalle forze dell’ordine. Il rogo vero è proprio è stato spento fra le 3 e le 4 di mattina, poi sono iniziate le ispezioni per verificare la presenza di ulteriori focolari e per evitare nuovi inneschi. Nel corso della notte si sono alternate squadre di Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Cervia e Forlì.

La stima dei danni non è ancora terminata ed è stato ancora impossibile determinare le cause dell’incendio. Fortunatamente al momento dell’incendio il capannone era deserto e non si sono registrati feriti. Ad alimentare le fiamme il materiale per ufficio contenuto all’interno del magazzino che ha reso più difficoltoso il lavoro dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono comunque riusciti ad evitare che il rogo si estendesse ai capannoni adiacenti.