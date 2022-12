Sono finiti in manette un 54enne e un 23enne, residenti a Ravenna, in via Rasponi, perche spacciavano droga all’interno del proprio appartamento. L’operazione è della sezione Antidroga della Squadra Mobile effettuato martedì sera.

I due, zio e nipote, si erano costruiti all’ingresso delle solide sbarre per spacciare in “sicurezza”.

Come riporta il Corriere di Romagna, durante la perquisizione gli agenti hanno trovato in casa 1.100 euro di contanti e anche 70 grammi di marijuana.

Inoltre uno dei due spacciatori ha tentato di disfarsi di una scatola contenente altri 600 grammi di hashish, buttandola dalla finestra dell’appartamento, ma la “merce” è stata recuperata dagli agenti.

I due sono stati processati per direttissima.