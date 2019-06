Al PalaCosta finali dei tre tornei post-campionato del comitato Fipav Ravenna: le manfrede si aggiudicano il “Trofeo Daniele Gatti” e il “Trofeo Romagna culla della pallavolo”, mentre i ragazzi di Chierici vincono il “Memorial Paolo Borghi”

Pallavolo Faenza in campo femminile e Porto Robur Costa Ravenna in campo maschile: sono loro le ultime vincitrici della stagione agonistica 2018/19 per quanto riguarda l’attività indoor organizzata dal comitato territoriale Fipav Ravenna. In un bel pomeriggio di pallavolo e divertimento, il Pala Costa ha ospitato le finali dei tre tornei post-campionato per ricordare importanti figure della pallavolo ravennate, che hanno dato un prezioso apporto al comitato cittadino, alla presenza della famiglia Borghi, di Umberto Suprani, presidente regionale del Coni e di Pasquale Mazzuca, atleta della Robur che vinse i primi scudetti del volley italiano, che hanno poi effettuato le premiazioni.

La Pallavolo Faenza si è aggiudicata il “Trofeo Daniele Gatti”, riservato alle formazioni Under 14 e 16 femminili, superando la Volley Academy Manù Benelli per 3-1 (20-25, 25-23, 25-19, 25-21) nella prima finale del pomeriggio, e si è poi ripetuta nel Trofeo “Romagna culla della pallavolo”, torneo femminile Open fino alla Prima Divisione, sconfiggendo nel derby la Pallavolo Faenza Under per 3-0 (21-25, 16-25, 27-29).

Il Porto Robur Costa di Stefano Chierici ha, invece, conquistato il “Memorial Paolo Borghi”, riservato alle formazioni under 14, 16 e 18 maschili, imponendosi nel derby in famiglia con i ragazzi della Scuola di Pallavolo 16 di Paolo Principi per 3-0 (25-21, 28-26, 25-20).

“Le finali dei tornei post-stagione hanno chiuso una bella stagione in cui lo sforzo del Comitato è stato volto ad aumentare le occasioni di gioco – sottolinea Mauro Masotti, presidente del comitato Fipav di Ravenna – per i nostri tesserati. Ora ci spostiamo in spiaggia e sabato prossimo, 8 giugno, al Bagno Obelix a Marina di Ravenna ci ritroveremo per la festa finale del Volley S3 con ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni; poi inizierà il circuito del beach volley che presto presenteremo e toccherà tutte le spiagge del nostro litorale. Non vogliamo fermarci nel proporre gioco e divertimento per tutti”.