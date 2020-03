Il Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi ha definito le modalità attraverso le quali i cittadini che ne avessero la necessità potranno chiedere di usufruire delle risorse messe a disposizione dal Governo per l’acquisto di generi alimentari.

“Si tratta di un intervento significativo – dichiara il sindaco Michele de Pascale – che stanzia risorse importanti per gli aiuti alimentari, e invito tutti coloro che rispondono ai criteri, a chiamare senza alcuna remora.

Valuto positiva la scelta del Governo di utilizzare i Comuni per mettere a disposizione dei cittadini il più velocemente possibile queste risorse. In questo modo siamo già in grado, dopo soli due giorni dall’annuncio degli stanziamenti, di essere operativi su questo fronte, anche perché in questa difficile situazione non c’è un attimo da perdere.

Sono consapevole che questa misura non risolve tutti i problemi in cui si trovano tante famiglie, ma sicuramente rispondere alle esigenze alimentari è un primo passo fondamentale. Inoltre questo fondo presenta la possibilità di essere incrementato con le donazioni.

Le nostre parole d’ordine sono celerità, equità e trasparenza”.

Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telefonica. A disposizione ci sono sei numeri di telefono. Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Ognuno dei sei numeri è dedicato nello specifico ai cittadini residenti in determinate località.

Il numero 0544.485521 è riservato ai residenti nelle zone di Ravenna centro, Piangipane, Mezzano, Sant’Alberto (area territoriale 1). Il numero 0544.485570 è riservato ai residenti nelle zone di Ravenna sud, San Bartolo, Ponte Nuovo, Madonna dell’Alberto, Fosso Ghiaia, Savio di Ravenna, Villanova di Ravenna, Borgo Montone, San Marco, Classe (area territoriale 2). Il numero 0544.485620 è riservato ai residenti nelle zone dei lidi e nel quartiere Darsena (area territoriale 3). Il numero 0544.485763 è riservato ai residenti nelle zone di San Pietro in Vincoli, Roncalceci, Castiglione di Ravenna (area territoriale 4). Il numero 0544.485850 è riservato ai residenti del comune di Russi. Il numero 329.2104995 è riservato ai residenti nel comune di Cervia.

Gli apolidi e i senza fissa dimora devono chiamare lo 0544.482584.

Per informazioni di carattere generale si può chiamare lo 0544.482550.

Nel quadro generale dei servizi a disposizione a sostegno della fragilità che resta comunque valido, previa istruttoria da parte degli assistenti sociali, verranno consegnati a breve buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio o verrà messo a disposizione il servizio di pasti a domicilio.

I requisiti per potere accedere al beneficio, così come espressamente richiesto dal Decreto, sono che la difficoltà economica per l’approvvigionamento alimentare sia legata al periodo di emergenza sanitaria.

Prioritariamente, come condiviso anche con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, i buoni spesa verranno pertanto consegnati a cittadini con: