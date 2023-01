Con il patrocinio dell’Università di Bologna, il Rotary Club di Faenza bandisce anche per il 2023 il premio ‘Gianni Bassi’, riservato ai laureati triennali della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum. Ennesimo esempio tangibile dell’attenzione che il club faentino riserva agli studenti meritevoli del nostro territorio.

L’iniziativa si propone di offrire agli studenti di maggior merito un riconoscimento per l’impegno dimostrato durante il percorso universitario. In particolare, quello messo a disposizione dal Rotary Club di Faenza, è un riconoscimento in denaro del valore di 2.500 euro.

La borsa di studio è intitolata all’ingegner Giancarlo Bassi, già presidente del Rotary Faenza e poi Governatore del Distretto Rotary 2070, un professionista che ha sempre avuto a cuore il futuro dei giovani e la loro formazione. Da qui è nata l’idea dell’iniziativa.

Copia del bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito del Rotary club di Faenza all’indirizzo internet www.rotaryfaenza.org. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti è fissato per il 31 marzo 2023. La premiazione avverrà nel prossimo mese di settembre.