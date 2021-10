Musica colta per un museo unico al mondo. Inaugura domenica 17 ottobre “Soavi Armonie”, rassegna curata da Donato D’Antonio in collaborazione con la scuola di Musica Sarti, che si propone di fare incontrare arte e musica classica nelle sale del MIC. Ogni domenica mattina, alle 11.15, fino alla fine di novembre, le sale museali saranno allietate da sette concerti con repertori che spaziano da Bach e Scarlatti a Jobin, Hancock e Piazzolla.

“Con grande soddisfazione annunciamo questa ulteriore collaborazione fra il MIC e la Scuola Sarti. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. – spiega Donato D’Antonio direttore della scuola e anche curatore artistico della rassegna – Mettere in relazione arte e musica dando la possibilità di farle apprezzare entrambe mettendo a disposizione all’interno delle sale del MIC, una programmazione musicale di alto livello dove accanto a docenti e concertisti della Sarti avremo solisti e musicisti internazionali è un altro tassello di collaborazione e di attenzione da parte delle istituzioni culturali del territorio per valorizzarsi e offrire al pubblico la possibilità di un’ora di serenità la domenica mattina”.

“La sinergia con le più interessanti realtà culturali del territorio continua anche in autunno, dopo la felice stagione concertistica e teatrale estiva. – commenta Claudia Casali, direttrice del MIC Faenza – Siamo lieti di ospitare questo ennesimo progetto creato appositamente per il MIC. Ringrazio la Scuola di Musica Sarti e il suo direttore, Donato D’antonio, con cui da oltre dieci anni riusciamo a realizzare eventi significativi, raffinati e ricercati”.

Il primo concerto del 17 ottobre si intitola “Il dolce suon” con il duo composto da Giovanni Mareggini al flauto e Davide Burani all’arpa. In questo concerto flauto e arpa uniscono i loro differenti e complementari caratteri timbrici: il flauto cantabile e l’arpa dolce e polivoca. Mareggini e Burani eseguono musiche di Bach, Rossini e Borne.

Prenotazione obbligatoria: 0546697311, info@micfaenza.org

Ingresso con green pass. Biglietto 7 euro.

Il calendario degli appuntamenti:

Domenica 17 ottobre ore 11.15

Il dolce suon

Giovanni Mareggini flauto

Davide Burani arpa

Musiche di Bach, Rossini, Borne

Domenica 24 ottobre ore 11.15

Ciao Italia!

Duo EQUINox

Fabio Montomoli chitarra

Giovanni Lanziniclarinetto

Musiche di Rossini, Paganini, Puccini

Domenica 31 ottobre ore 11.15 Faenza

Omaggi Estoni

Duo di chitarre

Donato D’Antoniochitarra

Tiit Peterson chitarra

Musiche di: Eespere, Piazzolla, Granados

Domenica 7 novembre ore 11.15



Jazz Extraction

Massimiliano Rocchetta trio

Massimiliano Rocchetta pianoforte

Tiziano Negrello contrabbasso

Gianluca Berardi batteria

Musiche di: Rodgers & Hart, Hancock, Jobim

Domenica 14 novembre ore 11.15

Preludio Para El Año 3001

Paola Lorenzi voce

Domenico Banzola flauto

Pedro Mena Peraza chitarra

Roberta Ropa pianoforte

Gianluca Berardi percussioni

Musiche di: Astor Piazzolla

Domenica 21 novembre ore 11.15

“La fortezza dei grandi perché”

Konzert Trio

Maria Claudia Bergantin soprano

Massimo Pauselli clarinetto, sax, arrangiamenti

Barbara Mazzolani pianoforte

Musiche di: Astor Piazzolla

Domenica 28 novembre ore 11.15

“L’infanta e il Maestro”

Sguardo retrospettivo sugli “Essercizi” che Domenico Scarlatti compose per l’infanta di Portogallo: Maria Barbara di Bragança

Marco Farolfi clavicembalo

Musiche di: Scarlatti

Direzione artistica: Donato D’Antonio

Biglietti: 7 euro, 40 euro per 7 concerti.

Con MICard: 58 euro, 30 euro per 7 concerti