Domani, martedì 30 novembre, alle 15, si riunirà il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

È disposto che oltre alla presenza in sala del Consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Presenza di un gruppo di profughi all’interno dell’ex sigarone”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna – Città, forese, lidi; “Via Conventello dissestata e rovinosa. Allarme dei 930 abitanti” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – polo civico popolare; “Emergenza legalità nella zona ex SIR a Ravenna”, a cura di Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia; “Schiamazzi notturni e atti vandalici in via Baccarini: ascoltiamo la voce dei residenti e dei cittadini” di Chiara Francesconi, capogruppo Pri.

Seguiranno le interrogazioni: “Sulla sistemazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra via Cella e via Beveta in località Santo Stefano” e “Attraversamenti pedonali di via Fiume abbandonato, perchè non si è data attuazione alla mozione approvata il 21/7/2020”, presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Citta forese lidi; “Nuovo ponte sullo scolo lama chiuso da 12 anni” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – polo civico popolare.

Quindi si passerà alle proposte di deliberazione: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto”, presentata dal sindaco Michele de Pascale, congiuntamente alla mozione sullo stesso tema “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto” a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Citta forese lidi e all’ordine del giorno “Appoggiamo l’iniziativa dell’Anci per rendere omaggio al Milite ignoto” presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco”, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna coraggiosa, Massimo Cameliani, capogruppo Pd, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle.

A seguire le comunicazioni del sindaco Michele de Pascale in ordine alle “Linee programmatiche del mandato amministrativo 2021-2026”.

Quindi si tratteranno gli ordini del giorno: “Perché il vaccino”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco e Massimo Cameliani, capogruppo Pd; “Installazioni fototrappole per i cassonetti in via Teodorico”, di Giacomo Ercolani del gruppo Lega Salvini premier.