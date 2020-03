Denunciata dai Carabinieri di Modigliana una donna di mezza età di Faenza che aveva raggiunto Modigliana per recarsi al supermercato e nel frattempo derubare un altro cliente in fila alla cassa. Una destrezza che aveva fruttato alla ladra 200 euro in contanti. Dopo il furto, la donna ha pagato la sua spesa e si è recata al proprio veicolo per poi far ritorno a casa. Le indagini sono scattate dopo la denuncia del furto. I carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza del punto vendita ed hanno potuto vedere perfettamente quanto accaduto. Individuare l’autrice del furto non è quindi stato difficile. La donna è stata rintracciata nella sua abitazione e denunciata per furto e per violazione dell’articolo 650 (che vieta la circolazione se non per particolari esigenze)