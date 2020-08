Si presenta Faenza Contemporanea: “Cultura parola chiave per lo sviluppo del territorio”

Si è presentata in vista delle elezioni Faenza Contemporanea, la lista civica in appoggio a Massimo Isola che fa della cultura la parola chiave per lo sviluppo del territorio. Cultura nel senso ampio del termine. A far parte della lista, infatti, anche avvocati, commercialisti, operatori del mondo enogastronomico. Cultura come base per lo sviluppo economico, sociale, ambientale del territorio. Portavoce e aggregatore della formazione è Matteo Zauli, direttore del Museo Carlo Zauli, il quale però non avrà altro ruolo all’interno della compagine e non sarà candidato