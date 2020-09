Scuole materne, l’assessore Bakkali: “Il servizio di pre e post scuola verrà riattivato”

Durante l’odierno consiglio comunale l’assessore con deleghe all’istruzione e all’infanzia Ouidad Bakkali ha affrontato la problematica relativa al servizio di pre e post scuola per la fascia di età che va dai 3 ai 6 anni. Il servizio è stato infatti sospeso nelle scuole materne poiché le linee guide regionali impediscono ai bambini di classi diverse di entrare in contatto. L’assessore Bakkali ha affermato che per arginare il problema, che crea disagio soprattutto ai genitori che lavorano, il servizio di post scuola verrà nuovamente attivato sezione per sezione, per i gruppi superiori ai tre bambini a partire dal 28 settembre. Per quanto riguarda il pre scuola, esso sarà riattivato non appena verranno trovato tutti gli educatori che occorrono per coprire la fascia oraria. Questo provvedimento permetterà a 130 famiglie su 150 di risolvere il problema, anche se comporterà una spesa più ingente per il Comune.