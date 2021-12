“Genitori, vaccinate i vostri bambini contro il Covid: non è troppo presto”.

E’ l’appello dei pediatri dell’Emilia-Romagna ai genitori dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono 24 i punti di un manifesto di Sip, Sin, Acp, Fimp e Simpef: “vaccino efficace e sicuro, uno straordinario regalo per la salvaguardia della salute dei più piccoli”, dicono.

Dal prossimo 16 dicembre, inizierà infatti in tutta Italia la campagna vaccinale contro il Covid per la fascia di età con il vaccino a mRna di Pfizer autorizzato da Ema e Aifa. “A fronte dell’autorizzazione da parte delle autorità regolatorie della vaccinazione contro Covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, nel nostro ruolo di pediatri che lavorano in Ospedale e sul territorio – scrivono – intendiamo fare un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione anche in questa fascia di età, rivolgendoci ai genitori perché comprendano l’importanza di vaccinare subito i propri figli.

Desideriamo così contribuire a una scelta consapevole, da parte dei genitori, basata su un’esaustiva e corretta informazione”.

(fonte ANSA)