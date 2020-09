Dal 2 al 4 ottobre torna il Mei in forma ridotta a causa del covid: omaggi a Titta e Castellina, poi Pelù, Renzulli e Pedrini

Sarà dedicata alla ripresa del settore musicale l’edizione 2020 del MEI, il meeting delle etichette indipendenti che quest’anno si svolgerà a Faenza dal 2 al 4 ottobre.

Ci saranno incontri, convegni, mostre, presentazioni di libri e ovviamente sarà dato spazio soprattutto agli emergenti, a quegli artisti della scena indipendente oggi alla ricerca di un percorso e di una visibilità utili al proseguimento di una carriera nel campo della musica.

Come è naturale che sia, in periodo di pandemia, sarà un festival ridotto. I principali punti dove si svolgeranno manifestazioni e spettacoli saranno le due piazze centrali di Faenza, Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, il Comune, Piazza Nenni e Palazzo delle Esposizioni. Per questo motivo il Mei sarà anche online, con il nuovo format Mei ExtraWeb, una serie di eventi speciali che saranno trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube ufficiali della rassegna