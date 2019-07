Due persone sono ricoverate in ospedale con ferite di media entità dopo un incidente avvenuto sulla circonvallazione Canale Molinetto nella mattinata di martedì a Ravenna. Due scooteristi 70enni, intorno a mezzogiorno, si stavano dirigendo a Punta Marina quando, all’altezza del passaggio ferroviario, si sono scontrati con una BMW proveniente in direzione opposta. Dopo lo scontro, i due 70enni sono caduti rovinosamente a terra. Sul posto è arrivato il personale del 118 ma fortunatamente le lesioni si sono rivelate più lievi di quanto inizialmente pensato. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini. Nessuna conseguenza per due giovani a bordo della BMW. Diversi disagi invece per la circolazione stradale. La strada per Punta Marina stata infatti chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche personale della Polizia Locale e della Polizia di Stato.