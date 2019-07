Una donna ha perso la vita martedì mattina a Casal Borsetti. Si tratta di una 56enne di Cotignola, che si era recata al mare insieme al padre. La donna è stata soccorsa da alcuni bagnanti mentre si trovava in acqua tra il bagno Adriatico il bagno Oasi. Raggiunta la spiaggia purtroppo ci si è accorti che per la donna non c’era più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Marina Romea e gli agenti della polizia locale di Ravenna.