Incidente all’incrocio fra via Canala e via Sant’Egidio nella mattinata di venerdì. Trasportata in ospedale una donna di 80 anni, che, al momento dello schianto, era a bordo di una Renault Clio e stava percorrendo via Sant’Egidio in direzione di Fornace Zarattini. All’incrocio è avvenuto l’impatto con una Seat Leon guidata da un trentenne, che percorreva la strada in direzione dell’Adriatica. Dopo l’impatto, la Leon ha trascinato la Clio per diversi metri, prima di arrestare la propria corsa.

Allertata la centrale operativa di Romagna Soccorso, all’incrocio sono arrivate due ambulanze e l’auto con il medico a bordo, i vigili del fuoco, indispensabili per estrarre la donna dall’abitacolo, e la polizia locale di Ravenna, che dovrà ricostruire quanto accaduto.

L’anziana donna, ricevute le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Nessuna importante conseguenza invece per l’altro automobilista.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, poiché, per soccorrere le persone coinvolte e per i rilievi di legge, è stato necessario chiudere la viabilità lungo via Canala per almeno due ore.