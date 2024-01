Non c’è soddisfazione più grande per un atleta di quando arriva la prima convocazione in azzurro.

E’ stata dunque enorme la gioia in via Falconieri 33 quando è arrivata la circolare federale nella quale fra i nomi dei convocati ai Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17 che si svolgeranno in Spagna, a La Nucia, Mariasole Romanini rappresenterà l’Italia.

La portacolori giallorossa ha infatti ottenuto la convocazione in quanto in vetta al ranking italiano della fascia di atleti ultimo anno under 14, che la Federazione Italiana Scherma ha voluto premiare con questa convocazione.

L’evento si svolgerà nel weekend del 3 e 4 Febbraio p.v.