Un giovane di 24 anni è stato trasportato con l’elimedica al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità dopo un tuffo in mare a Punta Marina. Il ragazzo si trovava nel tratto di spiaggia davanti al bagno Deris, dove è presenta la scogliera. Ha deciso quindi di tuffarsi dalle rocce, ma, a causa della bassa marea, ha sbattuto la testa sul fondale. A soccorrere il giovane, che ha rischiato di annegare, alcuni bagnanti presenti nella zona e i bagnini di salvataggio. La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa che ha inviato sul posto ambulanza ed automedica. Vista la gravità delle condizioni del giovane, in spiaggia è atterrato anche l’elicottero, decollato appositamente da Bologna, poiché l’elimedica ravennate era impegnata in un’altra operazione. Dopo essere stato stabilizzato sulla spiaggia, il giovane è stato quindi trasportato al Bufalini. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine e la Capitaneria di porto