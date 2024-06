Da lunedì 24 giugno e per circa una settimana inizieranno i lavori alle fognature di piazza Cavour a Lugo per il ripristino post alluvione. L’intervento consiste nella pulizia dei condotti e nella stesura di una “calza” tramite l’esecuzione di due buche nel manto stradale e la successiva creazione di un bypass.

Le opere di pulizia e risanamento renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità cittadina. Per motivi di sicurezza, sarà imposto il senso unico da piazza Trisi verso la rotonda di via Foro Boario. Inoltre, in caso di necessità sarà chiuso il tratto stradale dal teatro Rossini a via Mazzini, mentre il mercato di mercoledì 19 giugno si svolgerà regolarmente.

Salvo imprevisti, i lavori, che fanno parte dei numerosi cantieri in partenza previsti dall’ordinanza n.13 del Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, termineranno martedì 2 luglio.