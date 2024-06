“Ringraziamo il Sindaco di Ravenna per la lettera che ha inviato a tutti i senatori e a cui, per cortesia istituzionale, diamo adeguata risposta.

Signor Sindaco, quando smetterà di speculare sull’alluvione? La sua corsa alla Presidenza della Regione non dovrebbe prevalere sulla verità: il Governo ha stanziato tutte le risorse necessarie per gli enti locali, risorse che lei non ha ancora impiegato.

Con quale faccia parla ancora di alluvione visto che l’incapacità di gestione del territorio sua e del suo partito sono tra le principali cause di danni così significativi? Perché, a differenza del Governo che ha stanziato fondi sui beni mobili, la sinistra non li aveva previsti per il sisma? Per lei e la sinistra, i mobili dei terremotati valgono meno degli alluvionati?

I fatti sono che il Governo di centrodestra ha messo a disposizione 5000 euro nell’immediatezza del disastro e altri 6000 per i beni mobili, voi no. Vista la totale incapacità del Partito Democratico nella gestione del territorio, offriamo la disponibilità gratuita dei nostri legali ai cittadini che faranno causa alla Regione e alla Provincia di Ravenna.”

I senatori di Fratelli d’Italia

Marco Lisei

Alberto Balboni

Michele Barcaiuolo

Domenica Spinelli

Marta Farolfi