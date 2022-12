Anche per questo Natale, Distillerie Mazzari ha deciso di devolvere un contributo al Comune di Sant’Agata sul Santerno per rafforzare i servizi destinati al sociale e aiutare le persone in difficoltà.

Giovedì 15 dicembre il sindaco Enea Emiliani ha incontrato Gabriella Mazzari, figlia del fondatore della distilleria Primo Mazzari, per ricevere a nome di tutta la comunità la donazione di 25mila euro.

«In un contesto socio-economico particolarmente difficile questa donazione risulta quantomai preziosa – ha dichiarato il primo cittadino -. Ancora una volta la Mazzari ha dimostrato il proprio attaccamento alla comunità alla quale appartiene, con una generosità sempre capace di superarsi. Ringraziamo di cuore l’azienda e le famiglie Mazzari e Grilli per questo gesto, questi fondi saranno destinati a chi ne ha più bisogno attraverso i nostri servizi sociali».

Nel 2020 la Mazzari ha donato al Comune il nuovo scuolabus e altri 15mila euro, così come nel 2021, fondi sempre destinati ai servizi sociali; nel corso della pandemia ha inoltre donato 11mila confezioni di igienizzante per la Protezione civile e alla cittadinanza e 20mila euro all’ospedale di Lugo.