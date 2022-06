Oggi pomeriggio verso le 16,30 violento scontro tra una Citroen C4 ed una Ducati nella provinciale di Cotignola all’altezza dell’incrocio con via Alberico,da una prima ricostruzione l’auto si stava immettendo su via Alberico, mentre sopraggiungeva proveniente da Barbiano il motociclista in direzione Cotignola. Lo scontro è stato violento il motociclista è volato sull’asfalto riportando ferite di media gravità, nonostante questo il personale del 118 intervenuto ha preferito il trasporto con l’elicottero al Bufalini di Cesena. Illeso l’automobilista. Sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico parzialmente bloccato la Polizia Locale della Bassa Romagna