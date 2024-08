“Doppio Evento per la biodiversità e la salute del Comune di Ravenna, organizzato in occasione del 25 agosto dal gruppo di cittadini per la tutela dei pini di Lido di Savio e di via Maggiore a Ravenna.

Il 25 agosto rappresenta una data simbolica: il primo documento in cui è presente il pino domestico nello stemma di Ravenna è datato 25 agosto 1509. Il pino è un simbolo della storia della città, che rappresenta da sempre forza, accoglienza, generosità, prosperità ed eternità: un pregio ed un valore per la salute, il turismo e il patrimonio culturale millenario di Ravenna. Oggi, questo simbolo è minacciato! E’ in programma, infatti, la distruzione del doppio filare di pini domestici ormai storici di Lido di Savio che ornano il viale principale (viale Romagna), a causa del progetto “Parco Marittimo”, che in questo caso di “Parco” e di ecologico ha ben poco, mettendo a morte piante già adulte, alcune con circonferenze del tronco di oltre 2 metri, in grado di fornire servizi ecosistemici elevatissimi. Anche per via Maggiore sono in corso da anni abbattimenti, e mancano all’appello una cinquantina di pini del triplo filare che, da oltre 70 anni, dà il benvenuto a chi giunge in città, fornendo al contempo riparo, biodiversità, mitigazione dell’inquinamento e delle temperature elevate. Ravenna, una delle città più inquinate d’Italia, continua ad abbattere alberi nei luoghi dove maggiormente servono e, quando ripianta, moltissimi alberelli muoiono senz’acqua.

Primo appuntamento, dunque, a Lido di Savio domenica 25 agosto, dalle 9.30 alle 10.30 con appuntamento alle 9.30 in viale Romagna angolo via Cusercoli. Il secondo appuntamento a Ravenna lunedì 26 agosto, dalle ore 18.30 alle 19.30, in via Maggiore angolo via Circonvallazione San Gaetanino.

Mentre sull’importanza di tutelare via – non a caso – Maggiore siamo certi che ogni cittadino sia informato, invitiamo in particolare tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, la salute e l’accoglienza turistica di qualità, a Lido di Savio, dove potranno rendersi conto coi propri occhi sullo stato dei pini e del viale, e quale perdita in termini anche economici e d’immagine rappresenterebbero gli abbattimenti.

Invitiamo tutti i cittadini ad unirsi a noi per una passeggiata sotto i pini storici, per dimostrare il nostro impegno nella difesa dell’ambiente e dell’identità del nostro territorio, portando con sé fischietti-richiamo per uccelli, fischietti o il proprio smartphone per amplificare i suoni della natura.”

Ogni albero conta! Insieme possiamo fare la differenza!

, per informazioni salviamoglialberiaravenna@gmail.com oppure scrivere alle pagine www.facebook.com/profile.php?id=61564417984589 o www.instagram.com/salviamoipini_ravenna/

Il gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”