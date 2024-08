Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Lugo ha presentato un’interpellanza sul centro di accoglienza a Santa Maria in Fabriago, dove recentemente si sono verificati alcuni episodi di violenza.

“Durante l’incontro con gli operatori del centro di accoglienza e alcuni residenti di Santa Maria in Fabriago, abbiamo riscontrato numerose criticità presenti nel centro, soprattutto disciplinari e igienico-sanitarie” ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia Gian Marco Grandi, dopo la visita effettuata insieme al coordinatore di FdI Bassa Romagna Rudi Capucci.

“Con questa interpellanza chiediamo all’Amministrazione comunale di Lugo di interfacciarsi in tutte le sedi opportune e con gli organi competenti per richiedere un maggiore numero di operatori nel centro, attivare un servizio di sorveglianza, controllare settimanalmente la situazione e predisporre eventuali misure di isolamento per contrastare malattie infettive che possono mettere in pericolo gli operatori, gli ospiti e i cittadini di Santa Maria in Fabriago e dintorni”, ha concluso Grandi.