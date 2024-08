Mattia Ceccarelli, triathleta forlivese in forze alla Overcome Triathlon di Faenza, per la seconda volta riesce ad abbattere il muro delle 8 ore nella distanza IronMan (3.8 km di nuoto, 180 km di bici e 42.2 km di corsa) dopo la prestazione fatta registrare a Cervia lo scorso anno. La gara fa parte del nuovissimo circuito IronMan Pro Series (introdotto quest’anno) al quale partecipano solo i più forti triatleti del mondo, basato sull’assegnazione di punteggi ottenuti in base ai piazzamenti fatti registrare in gara, e che

concorre ad una classifica finale in cui i primi dieci concorrenti hanno a disposizione un ricco montepremi.

Il livello di queste gare è altissimo, in quanto partecipano i più forti atleti in attività e ogni gara è equiparabile ad una finale di un campionato del mondo.

Basti pensare che a Francoforte ben 30 partecipanti sono stati sotto le 8 ore e la maggior

parte dei primi dieci ha corso la maratona finale sotto le 2h40″.

Ceccarelli ha concluso la gara in un tempo di 7h:46′:29″, in tredicesima posizione assoluta,

stabilendo il nuovo record italiano nella frazione di bici (180 km) fermando il cronometro

in 4h:03’:33”, e correndo la maratona finale in 2h:51′:36″.

La prova di Ceccarelli all’IM Francoforte è anche il secondo miglior crono di sempre fatto

registrare da un Italiano nella distanza regina dietro al connazionale Gregory Barnaby, anch’egli presente a Francoforte, che ha concluso la prova in 7h:33’:44”.

Sono numeri impressionanti quelli di Ceccarelli, che ha realizzato una prestazione di altissimo livello in tutte e tre le specialità, migliorando il suo record personale su questa distanza di oltre 12 minuti rispetto al tempo fatto registrare a Cervia anno scorso (su un percorso in bici più semplice rispetto a Francoforte).

Il triatleta romagnolo in questa stagione è stato particolarmente sfortunato a causa di alcuni problemi tecnici che non gli hanno consentito di completare due gare importanti del circuito Pro Series, in particolare quella di Lake Placid (USA) sulla quale aveva concentrato la sua preparazione dove un problema al cambio elettronico ha posto fine anzitempo alla prestazione. La lunga e impegnativa stagione, però, non è ancora giunta al termine e la prossima tappa che vedrà Ceccarelli vestire i colori di Overcome Triathlon sarà in terra francese, a Gerardmer, su distanza mezzo IronMan (1.9 km di nuoto, 90km di bici, 21.1 km

di corsa), dove lo scorso anno arrivò un bellissimo secondo posto.