“Si informa la S.V. che a far data da ieri 14.12.2022, i Consiglieri Comunali di Cervia SALOMONI Gianluca e GAROIA Monica, già facenti parte del Gruppo Consiliare GRUPPO MISTO di CERVIA dal 3 agosto 2022 come da nota nr. 52498 di protocollo (provenienti a loro volta dal Gruppo Consiliare Lega Cervia Salvini Premier), non appartengono più al citato Gruppo Misto.

Nella medesima data si comunica la nascita del Gruppo Consiliare denominato “ROMAGNA CERVESE” (simbolo contraddistinto da un cerchio inscritto in un quadrato con sfondo nero; all’interno della circonferenza avente sfondo bianco vi è una onda stilizzata di colore nero, contenente internamente, nella parte superiore, la scritta ROMAGNA in carattere stampatello blu; sotto, al centro vi è raffigurata una torre di colore marrone in mezzo a due pini aventi fusto di colore marrone chiaro e chioma di colore verde; nella parte inferiore, occupante circa un sesto dell’area del cerchio, è raffigurata la scritta CERVESE in carattere stampatello di colore blu).”