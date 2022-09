“Segnaliamo due importanti occasioni di ascoltare ciò che viene per lo più taciuto dai media (e poi di dibatterlo) su due temi fondamentali per Ravenna in Comune e tra loro strettamente collegati: fermare le guerre e la produzione di energie dal fossile.

Questa sera, lunedì 19 settembre, alle ore 20.00 a Ravenna, all’Hotel Mattei in via E. Mattei 25: “Le guerre della NATO dalla Sicilia al Donbass passando per Genova. Dibattito per capire le ragioni della crisi e le origini dei conflitti”. Ne parlerà Alberto Fazolo (giornalista e militante) che fornirà un aggiornamento sulla questione Ucraina. Interverranno rappresentanti del CALP di Genova (il Collettivo autonomo lavoratori portuali) contrari al traffico delle armi nei porti. In collegamento da Ragusa e Niscemi, Sicilia Libertaria affronterà la tematica delle devastazioni che i conflitti e le installazioni militari provocano sui territori e il movimento No Muos affronterà il tema della lotta contro i sistemi di controllo militari. L’incontro è organizzato dal collettivo La Comune.

Domani sera, martedì 20 settembre, alle ore 20.45 sempre a Ravenna, presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze (sul retro della Chiesa di San Francesco): “Liberarsi dal fossile, se non ora quando? I rigassificatori sono solo la punta dell’iceberg di un modello ostinatamente estrattivista e distruttivo”. Ne parleranno Margherita Venturi (Energie per l’Italia) docente di Chimica presso l’Università di Bologna, Sauro Pari (Presidente della Fondazione Cetacea), Mario Agostinelli (Associazione Laudato Si’) ricercatore, già segretario CGIL Lombardia e Massimo Serafini (Ufficio Energia Legambiente Nazionale). L’incontro è organizzato dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, Legambiente e Fridays for Future di Ravenna.”