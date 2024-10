Sabato 19 ottobre alla Palestra della Scienza – in via Cavour 7 – si terrà il secondo dei “Sabato con Noi – 2024” .

L’incontro, dalle 16.30 alle 18.00, avrà come tema “Divertiamoci con la scienza”, è idoneo alla partecipazione di tutti e sarà curato da Bruno Casadio e Gianpaolo Martelli.

La proposta prevede la presentazione di varie esperienze laboratoriali e e anche di nuovi exhibit, ma privilegiando in prima istanza l’aspetto ludico.

In molti casi sarà possibile provarle anche direttamente da parte dei partecipanti, ma in collaborazione con i tutor.

Saranno infine stimolate in modo divertente l’osservazione e la riflessione su alcuni importanti principi scientifici.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684.