Venerdì 18 ottobre, alle ore 17, la Pinacoteca comunale di Faenza ospita Il magistero di Domenico Baccarini e il sodalizio artistico faentino, percorso sulle opere dell’artista del Novecento guidato da Pietro Lenzini.

Tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del Novecento, Faenza visse un momento significativo della sua lunga vicenda artistica. Domenico Baccarini con la sua opera e il suo magistero divenne guida di un sodalizio di giovani artisti nei diversi ambiti delle arti figurative che raggiungono esiti di originalità espressiva non comune. L’ampiezza e lo spessore culturale di questa vicenda inserirono Faenza in un circuito artistico-culturale nazionale.

Pietro Lenzini, incisore e pittore è stato docente, presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, del corso di Scenotecnica; unisce all’attività artistica anche una sistematica ricerca sulle vicende artistiche faentine, in particolare del XVIII secolo. Fa parte del Comitato bolognese preposto al riconoscimento delle opere di Giorgio Morandi.

Il percorso guidato è gratuito, compreso nel biglietto d’ingresso alla Pinacoteca Comunale di Faenza. Al termine, seguirà un aperitivo offerto ai partecipanti.

Prenotazione obbligatoria, tel. 334 70 69 391 / 334 34 23 389 – e-mail biglietteria@pinacotecafaenza.it