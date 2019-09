Inaugurata a Russi città natale di Lugi Carlo Farini, la piazza dedicata al Plebiscito risorgimentale per l’unita’ d’Italia. Presenti il Presidente dell’ABI e della Cassa di Risparmio di Ravenna Antonio Patuelli ed il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio Ernesto Giuseppe Alfieri.

Antonio Patuelli ha affermato che quel voto popolare risorgimentale del marzo 1860, indetto da Luigi Carlo Farini, con forte determinazione, in Romagna e in Emilia, dopo importanti complessità nelle relazioni internazionali europee, é il fondamento storico dell’Unita’ d’Italia e del superamento delle divisioni in tanti staterelli, diversi dei quali soggetti all’Austria imperiale asburgica.

Vivono tuttora ha concluso Patuelli i nitidi ideali di libertà e di progresso civile e sociale che furono alla base di quel memorabile e decisivo voto popolare risorgimentale.