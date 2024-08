Dopo l’avvio di Ra-dici creative, a Russi (presso la Biblioteca comunale in via Godo Vecchia n. 10) è in partenza un altro laboratorio gratuito aperto a tutta la cittadinanza e organizzato dal Comune in collaborazione con Spazio A, una giovane compagnia teatrale emergente. Nello specifico, laboratorio dal titolo Il cacciatore di sogni si svolgerà dal 2 al 10 settembre e indagherà il tema del mondo onirico attraverso pratiche teatrali, scrittura, scenografia ed esplorazione del territorio.

L’esito del laboratorio sarà una performance itinerante durante la Fira di Sett Dulur, dall’11 al 16 settembre, con partenza alle ore 21.30 dal Portale dei Sogni, un’installazione artistica in corso Farini. Da qui il pubblico sarà guidato lungo un percorso che si snoderà per alcune vie limitrofe, dove verrà esplorato il tema del sogno attraverso immagini suggestive, suoni evocativi e racconti poetici. Ogni serata offrirà un’esperienza unica, popolata da figure oniriche, archetipiche e fantastiche che condurranno il pubblico in un viaggio sensoriale e immaginifico verso una dimensione sospesa al confine tra realtà e sogno.