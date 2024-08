Al Museo Zauli le “Immersioni” di Patrizio Bartoloni nei giorni di Argillà

Le immersioni di Patrizio Bartoloni esposte al Museo Carlo Zauli durante i giorni di Argillà. Inaugurerà ufficialmente sabato 31 agosto una delle mostre allestite in via della Croce. Tuttavia la personale è già visitabile da parte del pubblico del festival della ceramica. Esponente della tradizione di Montelupo Fiorentino, Patrizio Bartoloni nella mostra mette a confronto il proprio lavoro con le sculture e il laboratorio di Carlo Zauli, fino ad immergersi in quelle cantine, ricche d’argilla, devastate dall’alluvione e che ancora oggi portano i segni degli allagamenti. Sono invece in fase di allestimento gli altri due progetti in programma al Museo durante Argillà: Am Plesso, l’opera di mCLp studio e Tecnologia e Madre Terra, il lavoro realizzato da Kelly Newcomer, artista di Minneapolis, durante una residenza d’artista a Faenza.