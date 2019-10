Nuovo appuntamento al Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi, sito in via Aldo Moro 2/1, dove giovedì 17, 24, 31 ottobre e 7 novembre (dalle ore 15 alle 16) si terrà un corso gratuito sul tema “La prevenzione delle malattie cardiovascolari e la medicina di genere” con l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie correlate ad errati comportamenti; prevenire complicanze, migliorare la salute mediante una conoscenza delle proprie risorse ai fini di una partecipazione attiva alle cure.

Relazioneranno il Dott. Augusto Graziani, la Dott.ssa Caterina Ciardiello e la Dott.ssa Shirley Ehrlich.

Per iscriversi e chiedere informazioni: