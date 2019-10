Rigenerazione Urbana a Ravenna non vuol dire solamente Darsena. Negli ultimi mesi infatti l’attenzione della città si è focalizzata attorno all’area urbana del Candiano, grazie anche all’importante bando europeo che ha destinato alla città 5 milioni di euro per la realizzazione del progetto Dare. Tuttavia, come emerso nell’ultimo weekend “Ravenna Città Aperta” dedicato all’architettura, e appunto alla rigenerazione urbana, sono anche altri i progetti sul quale il Comune si sta focalizzando.