Mercatino dei Ragazzi: più che positivo il bilancio dopo il primo appuntamento

Bilancio più che positivo per la prima giornata del Mercatino dei Ragazzi. C’era molta attenzione per uno degli appuntamenti storici dell’estate faentina che tornava durante l’estate dopo l’annullamento arrivato nel 2020. Il Mercatino dei Ragazzi quest’anno invece è tornato nella sua tradizionale collocazione dei giovedì di luglio. Tre appuntamenti organizzati dalla Consulta del Volontariato grazie alla collaborazione di molte associazioni. Tanti infatti i volontari necessari per ogni appuntamento per controllare il rispetto del regolamento e le nuove normative rese necessarie dalla situazione pandemica. Diversi i cambiamenti, a cominciare dalla prenotazione obbligatoria della piazzola tramite e-mail per evitare le lunghe code che nelle ultime edizioni avevano contraddistinto i pomeriggi in Piazza della Libertà.