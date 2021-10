Inizia con una vittoria il campionato 2021-22 del Romagna RFC, che allo Stadio del Rugby di Cesena ha avuto la meglio per 22-14 sul Rugby Napoli Afragola, con 4 mete segnate: un ottimo modo per festeggiare il ritorno alle competizioni e la trecentesima partita ufficiale del Club, davanti a una bella cornice di pubblico e con una buona prestazione corale della squadra.

I galletti scendono in campo con il giusto atteggiamento e prende subito in mano il pallino del gioco: al 6’ minuto si presenta la prima occasione di marcare punti con un calcio piazzato, ma Giannuli – oggi al suo esordio con la maglia romagnola – non trova i pali. I padroni di casa si installano nella metà campo avversaria e al 15’ arriva la prima meta della giornata, firmata dallo stesso Giannuli per il 5-0. Il possesso palla è tutto a favore dei galletti, che però concretizzano poco e non fanno fruttare le occasioni a disposizione. Il raddoppio arriva solo a ridosso della mezz’ora di gioco con la meta di Pirini. Il Napoli risponde subito sfruttando al meglio una disattenzione dei padroni di casa per partire al contrattacco e accorciare le distanze con una meta trasformata.

Ma il Romagna RFC è altrettanto reattivo e cerca di riprendere il controllo del gioco, allungando di nuovo al 35’ con la meta di Manuzi (a bersaglio la trasformazione affidata a Giannuli), che chiude il parziale sul 17-7.

Nella ripresa il Napoli si fa più insidioso e arrembante, ma i galletti resistono agli attacchi degli ospiti senza concedere punti. Il parziale resta bloccato fino a metà ripresa, quando è Martinelli a mettere la firma sulla meta che vale il punto di bonus e che mette al sicuro il risultato. Nell’ultimo scorcio di gara il Napoli prova l’assalto finale e accorcia le distanze con un’altra meta trasformata, ma non basta per portare a casa dei punti perché il risultato si fissa sul 22-14.

Questa prima giornata si chiude dunque con un bilancio positivo per i galletti che, al netto di qualche errore hanno tenuto bene il campo e gestito le varie fasi dell’incontro, anche se servirà ancora un po’ di tempo per trovare il giusto ritmo e oliare tutti i meccanismi, considerando il lungo periodo di stop da cui si arriva. Da segnalare anche l’esordio con la maglia romagnola per 5 giocatori: oltre a Giannuli, hanno fatto il loro debutto Vincic e Marini, anche loro partiti titolari, e Sergi e Sparaventi, subentrati nella ripresa.

Il campionato dei galletti prosegue, domenica 24 ottobre, con la trasferta in casa del Pesaro Rugby, a sua volta oggi vincente nella gara di esordio con il Civitavecchia. Nelle altre gare del girone vittorie con bonus anche per la Capitolina, che si è imposta 30-5 sul Noceto, e per il Perugia, vincente in trasferta per 34-27 sui Cavalieri Prato.

Tabellino della partita

Romagna RFC-Rugby Napoli Afragola 22-14 (mete 4-2; primo tempo 17-7; punti conquistati 5-0)

Romagna RFC:Giannuli, Donati, Bastianelli, Vincic (18’ st Greene), Tauro, Martinelli (28’ st Gallo), Onofri (11’ st Sergi), Maroncelli, Gigante, Marini (17’ st Scermino), Baldassarri, Sgarzi (11’ st Buzzone), Mazzone (28’ st Coppola), Manuzi (32’ st Sparaventi), Pirini 22’ st (Lepenne). All: Luci

Rugby Napoli Afragola:Balzi, Vartorelli (Borsa), Coppola, Parascandolo (11’ st Di Lauro), Antonelli, Gargano, Menè, Cronje, Testa, Iazzetta (26’ Monetti), Aiello Gianluca (14’ st Belfiore), Russo (Lauro), Barano (26’ pt Barano), Aiello Marco, Amendola. A disp: 2 Marigliano, 18 Di Fusco. All: Liguori

Arbitro:Odoardi.

Marcature:

Primo tempo: 15’ m Giannuli nt, 30’ m Pirini nt, 32’ m Antonelli tr Gargano, 35’ m Manuzi tr Giannuli

Secondo tempo: 22’ m Martinelli nt, 39’ m Pascucci tr Gargano

Cartellini:28’ pt giallo Pascucci,

Calciatori: Giannuli 1/5, Gargano 2/2

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, 250 spettatori.

PLB Man of the Match: Edoardo Pirini (Romagna RFC)