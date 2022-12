Venerdì 2 dicembre, presso il Ristorante Ca’ del Pino, è ospite di Round Table 11 Ravenna, Lorenzo Zitignani, Direttore Generale di Plastic Free Odv Onlus.

Plastic Free è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica; da realtà digitale, in pochi anni, si propone come il più grande network italiano di persone attive e concrete a difesa dell’ambiente.

Durante la serata a tutti i presenti è stata illustrata la lunga serie di iniziative Plastic Free Onlus, che vanno dagli appuntamenti di clean up, come una serie di incontri in tutta Italia per rimuovere dall’ambiente plastica e rifiuti in genere, fino a patti di collaborazione con i Comuni, firmando protocolli d’intesa, giungendo anche al salvataggio di tartarughe marine in difficoltà ed alla sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo studenti e insegnanti.

Presente alla serata il presidente nazionale del club Valerio Di Pietro e diverse delegazioni dalle città limitrofe.