Rontini (Pd): “La tangenziale nord deve essere priorità per le prossime legislature”

Dopo essere stata invocata per anni da cittadini e sistema economico, il progetto della tangenziale nord di Faenza è entrato finalmente all’interno del Piano Regionale Integrato dei Trasporti che racchiude gli interventi necessari per la mobilità regionale da mettere in cantiere da qui al 2025. Al momento non è ancora possibile prevedere con quali modalità e disponibilità potrà essere realizzata l’opera che dovrebbe decongestionare il traffico urbano, soprattutto lungo via Fratelli Rosselli, viale delle Ceramiche, cavalcaferrovia e via Granarolo. Di certo, però, ora l’opera non è più un tabù e dovrà essere inserita fra le priorità delle prossime legislature