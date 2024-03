Rontini (PD): Il decreto Pnrr non ha sbloccato l’iter per istituire la zona logistica semplificata. La Regione solleciterà il governo

Il Decreto legge Pnrr non ha sbloccato l’iter per l’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia-Romagna, lo conferma Manuela Rontini popola risposta avuta in assemblea regionale. Assieme alla collega Zappaterra la consigliera regionale aveva chiesto chiarimenti chiedendo alla la giunta regionale di il governo affinché si attivi in tal senso.

“La Zls -precisa Rontini- è un progetto strategico finalizzato alla movimentazione delle merci che coinvolge ben nove nodi intermodali, da Ravenna a Piacenza. L’impatto che avrà per le aree produttive porterà le imprese del territorio a crescere, stimolando gli investimenti privati e l’attrattività d’iniziativa economica, anche estera.”